Украинский военный психолог обозначил проблемы военнослужащих ВСУ на фронте

Белявский отметил, что столь значительные потрясения со временем неизбежно приведут к эмоциональным и физическим страданиям и снижению работоспособности.

Военный психолог добавил, что сильнее всего на психику военных действуют артиллерийские и авиаудары, которые невозможно контролировать.

Собеседник издания также заявил, что запускает бесплатное приложение, дающее возможность вести дневник, перерабатывать свои переживания и снимать стресс. Белявский считает, что оно идеально подойдет и для тех военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой.

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай заявил, что главная цель ВСУ — сломить моральный дух россиян, однако украинским военным это не удастся. Об этом сообщило агентство НСН.

