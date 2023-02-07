Украинский военный психолог обозначил проблемы военнослужащих ВСУ на фронте

Украинские военные ежедневно сталкиваются с серьезным стрессом из-за лишения сна и опасных боев и не видят пути его преодоления. Об этом заявил украинский военный психолог Влад Белявский в интервью изданию iNews (Великобритания).

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Белявский отметил, что столь значительные потрясения со временем неизбежно приведут к эмоциональным и физическим страданиям и снижению работоспособности.

Военный психолог добавил, что сильнее всего на психику военных действуют артиллерийские и авиаудары, которые невозможно контролировать.

Собеседник издания также заявил, что запускает бесплатное приложение, дающее возможность вести дневник, перерабатывать свои переживания и снимать стресс. Белявский считает, что оно идеально подойдет и для тех военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой.

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай заявил, что главная цель ВСУ — сломить моральный дух россиян, однако украинским военным это не удастся. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияПсихологиВСУ
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