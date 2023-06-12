В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога

Тревога о воздушном нападении в этих регионах была объявлена практически одновременно.

Ранее тревога прозвучала в Днепропетровской области и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее стало известно, что контрнаступление Украины будет иметь негативные последствия для США и НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

