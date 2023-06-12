В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога
12 июня 202303:02
Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Сумской областях Украины, сообщает РИА Новости.
Тревога о воздушном нападении в этих регионах была объявлена практически одновременно.
Ранее тревога прозвучала в Днепропетровской области и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Ранее стало известно, что контрнаступление Украины будет иметь негативные последствия для США и НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru