Херш: контрнаступление Украины будет иметь негативные последствия для США и НАТО

По его словам, также это не обрадует и руководство Североатлантического альянса. Журналист не исключил, что НАТО участвует в конфликте на Украине напрямую.

Ранее Херш заявил, что большинство стран и населения мира поддерживает проведение спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

