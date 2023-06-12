Херш: контрнаступление Украины будет иметь негативные последствия для США и НАТО

Контрнаступление украинских Вооруженных сил будет иметь серьезные негативные последствия, как для Киева, так и для США в лице администрации Джо Байдена, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление американского журналиста Сеймура Херша.

Журналист Херш обвинил Блинкена в разжигании конфликта на Украине

По его словам, также это не обрадует и руководство Североатлантического альянса. Журналист не исключил, что НАТО участвует в конфликте на Украине напрямую.

Ранее Херш заявил, что большинство стран и населения мира поддерживает проведение спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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