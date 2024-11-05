В НАТО заявили, что Rheinmetall вскоре достроит второй военный завод на Украине

Оборонный концерн Rheinmetall ФРГ вскоре завершит строительство на Украине второго военного завода, сообщает smotrim.ru со ссылкой на заявление генсека Североатлантического альянса Марка Рютте.

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Он напомнил, что ранее концерн открыл на Украине свое первое предприятие и уже достраивает второй. Благодаря этому значительно увеличился выпуск боеприпасов. Рютте указал, что американские и европейские компании сотрудничают с предприятиями в Баварии для производства ракет зенитных комплексов Patriot, поставленных США Киеву.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной целью для армии России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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