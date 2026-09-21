Автомобилисты оценили обязанность курьеров получать права на электровелосипеды
Ян Хайцеэр заявил НСН, что начать необходимо с сертификации и номерных знаков для электровелосипедов.
Если курьеров обязать получать права на электровелосипеды, они просто пересядут на самокаты, заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.
Если курьеры используют электровелосипеды в работе, их нужно обязать получать права, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, передает ТАСС. По его мнению, велосипеды курьеров следует приравнять к мопедам. Хайцеэр предложил начать с сертификации и номерных знаков.
«Чтобы провести изменения, нужно не просто решить, что транспорт курьера является транспортным средством, а изменить технический регламент. Нужно определить, что является средством индивидуальной мобильности, а что является транспортным средством. Электровелосипед попадает в категорию СИМ с ограниченной скоростью. Чтобы ввести права, номерные знаки, нужно этот велосипед сначала сертифицировать, определить его мощность. При этом контролировать передвижение курьеров – это очень нужно и необходимо, аварии с участием такого транспорта происходят не так редко, это все беспокоит водителей и пешеходов. Поэтому нужна сертификация, регистрация, появление номеров», - отметил он.
В таком случае права потребуются при передвижении на средстве с мощностью мопеда, подчеркнул он.
«После сертификации будет понятно, в какую категорию мощности попадает средство. Если это мопед, тогда это права, если это не мопед, права не нужны. Получить права можно только после всех медицинских справок, регистрации, права на работу. Есть вероятность, что курьеры в таком случае пересядут на электросамокаты, но это не так удобно и практично для них. На электровелосипеде они больше могут увезти товаров. Но я думаю, что не все смогут получить права российского образца, даже большинство не сможет», - добавил собеседник НСН.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре НСН обратила внимание на стремительный рост парка частных средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России.
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