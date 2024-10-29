Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной целью для армии России
Запущенный на Украине завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall — законная военная цель для Вооруженных сил России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
На минувшей неделе глава крупнейшей оборонной компании ФРГ Rheinmetall Армин Паппергер заявил о запуске предприятия на Украине, а также сообщил о планах построить пороховой завод, заводы по производству боеприпасов и систем ПВО.
Отвечая на вопрос, станет ли это предприятие законной целью для российской армии, Песков подчеркнул, что «разумеется, да».
Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал, что Россия отметит запуск завода Rheinmetall на Украине «праздничным салютом прямо на производстве».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума приняла четыре закона по противодействию незаконной миграции
- Госдума наделила госучреждения исключительным правом принимать экзамены у мигрантов
- Актер Жизневский: Сериал «Преступление и наказание» придает роману актуальность
- СМИ: Обладательница самых больших губ в России найдена мертвой в Сочи
- Российские войска освободили город Селидово в ДНР
- Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной целью для армии России
- В Иркутской области цирковая пантера напала на ребенка
- Песков: Россия оспорит арест своих объектов недвижимости в Финляндии
- Маск спрогнозировал сокрушительную победу Трампа на выборах президента
- «Хезболла» назначила новым генеральным секретарем Наима Касема
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru