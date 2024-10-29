Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной целью для армии России

Запущенный на Украине завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall — законная военная цель для Вооруженных сил России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На минувшей неделе глава крупнейшей оборонной компании ФРГ Rheinmetall Армин Паппергер заявил о запуске предприятия на Украине, а также сообщил о планах построить пороховой завод, заводы по производству боеприпасов и систем ПВО.

Отвечая на вопрос, станет ли это предприятие законной целью для российской армии, Песков подчеркнул, что «разумеется, да».

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал, что Россия отметит запуск завода Rheinmetall на Украине «праздничным салютом прямо на производстве».

