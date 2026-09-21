ОАК нарастит объем производства самолетов на 25-30%

«Мы относительно 2024 года в 2025-м уже добавили порядка 35% - в этом году в целом такой же темп сохраняем. Думаю, в ближайшие несколько лет этот темп тоже будем выдерживать», - приводит его слова ТАСС.

Бадеха указал, что в 2025-2026 годы основной рост обеспечивала боевая техника. В последующие годы основным драйвером роста станут гражданские машины.

Между тем генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что новые самолеты «Суперджет-100» (SJ-100) с отечественными двигателями ПД-8 начнут поставлять российским авиакомпаниям во второй половине 2027 года.

