Медведев пообещал «праздничный салют» на заводе Rheinmetall на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал открытие первого военного завода германского концерна Rheinmetall на Украине.

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По словам политика, Россия отметит запуск первого из четырех планируемых заводов Rheinmetall на Украине «праздничным салютом».

«Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее левые экстремисты взяли на себя ответственность за поджог летнего домика на участке главы Rheinmetall Армина Паппергера, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
ТЕГИ:УкраинаГерманияДмитрий Медведев

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