Медведев пообещал «праздничный салют» на заводе Rheinmetall на Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал открытие первого военного завода германского концерна Rheinmetall на Украине.
По словам политика, Россия отметит запуск первого из четырех планируемых заводов Rheinmetall на Украине «праздничным салютом».
«Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее левые экстремисты взяли на себя ответственность за поджог летнего домика на участке главы Rheinmetall Армина Паппергера, передает «Радиоточка НСН».
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