В Кремле заявили, что подвижек в возобновлении трехсторонних переговоров по Украине нет
Подвижек в вопросе возобновления трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине нет. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Никаких подвижек нет», - отметил представитель Кремля.
Вместе с тем пресс-секретарь выразил надежду на выход на возобновление трехсторонних обсуждений и «еще одну попытку по достижению наших целей мирным путем».
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что подготовка новых раундов трехсторонних переговоров представителей РФ, США и Украины не обсуждается.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Купят инвесторы из США? Назван альтернативный сценарий возобновления «Северных потоков»
- Памфилова: Четыре партии прошли в Госдуму по спискам
- Синоптик Шувалов раскрыл, когда в Москву вернется тепло
- «Давно пора»: Почему должникам по алиментам и ЖКХ начнут отказывать в кредитах
- Крыму пообещали «бархатное» тепло после дождей
- Без снега? Почему предстоящая зима в России может стать «аномальной»
- Песков: Украина атаками пыталась сорвать выборы в России
- Миронов заигрался? В чем причина провала «Справедливой России» на выборах
- Синоптик Шувалов раскрыл, на какие регионы обрушатся сильные дожди
- ОАК нарастит объем производства самолетов на 25-30%