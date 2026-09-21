В Кремле заявили, что подвижек в возобновлении трехсторонних переговоров по Украине нет

Подвижек в вопросе возобновления трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине нет. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков: Трехсторонняя встреча по Украине возможна только в конце переговоров

«Никаких подвижек нет», - отметил представитель Кремля.

Вместе с тем пресс-секретарь выразил надежду на выход на возобновление трехсторонних обсуждений и «еще одну попытку по достижению наших целей мирным путем».

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что подготовка новых раундов трехсторонних переговоров представителей РФ, США и Украины не обсуждается.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаДмитрий Песков

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