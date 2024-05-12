В НАТО заявили, что альянс не планирует ввод войск на Украину

У Североатлантического альянса отсутствуют планы по вводу собственных войск на Украину, сообщает издание Digi24 со ссылкой на заявление заместителя генсека НАТО Мирча Дан Джоанэ.

Непрямое вмешательство: НАТО отказался отправлять войска на Украину

По его словам, Альянс все еще заинтересован в помощи Киеву, а также в том, чтобы конфликт вокруг Украины не перерос в полноценное противостояние с Москвой. Джоанэ указал, что не знает, как долго продолжится конфликт.

Неготовность ввода войск на Украину подтверждает и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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ФОТО: youtube.com/@NATO
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНАТО

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