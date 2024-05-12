В НАТО заявили, что альянс не планирует ввод войск на Украину

По его словам, Альянс все еще заинтересован в помощи Киеву, а также в том, чтобы конфликт вокруг Украины не перерос в полноценное противостояние с Москвой. Джоанэ указал, что не знает, как долго продолжится конфликт.

Неготовность ввода войск на Украину подтверждает и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

