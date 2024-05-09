Столтенберг: НАТО не отправит войска на Украину
9 мая 202409:52
НАТО не направит войска на Украину, заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг. Об этом сообщает агентство ANSA.
Как отметил генсек, у Североатлантического альянса нет намерения размещать на территории страны свои силы.
«Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили войск НАТО, они просили больше поддержки», — указал Столтенберг.
Ранее СМИ сообщили, что страны НАТО могут утвердить декларацию с отказом от ввода войск на Украину. Как ожидается, документ подпишут на июльском саммите в Вашингтоне, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru