Столтенберг: НАТО не отправит войска на Украину

Как отметил генсек, у Североатлантического альянса нет намерения размещать на территории страны свои силы.

«Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили войск НАТО, они просили больше поддержки», — указал Столтенберг.

Ранее СМИ сообщили, что страны НАТО могут утвердить декларацию с отказом от ввода войск на Украину. Как ожидается, документ подпишут на июльском саммите в Вашингтоне, пишет RT.

