В НАТО сообщили, что не намерены вводить войска на Украину

По его словам, войска альянса не будут вводиться на Украину, которая «даже не просит нас об этом». Джоанэ указал, что Киеву «нужна дополнительная поддержка, и это наша цель на данный момент».

Заместитель генсека отметил, что НАТО пытается избежать эскалации конфликта, но не планирует вмешиваться в него, так как существует четкая линия разграничения между территорией НАТО и территорией, не входящей в альянс.

Неготовность ввода войск на Украину подтверждает и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

