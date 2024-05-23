В НАТО сообщили, что не намерены вводить войска на Украину

Североатлантический альянс не намерен вводить войска на Украину, но готов оказать Киеву дополнительную поддержку, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя генсека НАТО Мирча Джоанэ.

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По его словам, войска альянса не будут вводиться на Украину, которая «даже не просит нас об этом». Джоанэ указал, что Киеву «нужна дополнительная поддержка, и это наша цель на данный момент».

Заместитель генсека отметил, что НАТО пытается избежать эскалации конфликта, но не планирует вмешиваться в него, так как существует четкая линия разграничения между территорией НАТО и территорией, не входящей в альянс.

Неготовность ввода войск на Украину подтверждает и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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