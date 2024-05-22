Сийярто заявил, что появление западных войск на Украине приведет к мировой войне

По его мнению, фантазии некоторых европейских политиков о применении ядерного оружия приведут к такому же результату.

«В любом случае это будет означать мировую войну, и тем, кто находится в непосредственной близости от вооруженного конфликта, придется расплачиваться за это», - подчеркнул дипломат.

Сийярто добавил, что в Венгрии уже устали от попыток втянуть в конфликт «не только всю Европу, но даже весь мир».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что входящие в блок страны не обсуждают присутствие боевых подразделений на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

