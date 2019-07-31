В Минске согласовали «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская. Об этом сообщил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, пишет РИА Новости.
Кроме того, стало известно, что в преддверии начала ремонта будет проведено разминирование участка. Оно начнётся 1 августа.
По словам Грызлова, сейчас в подготовке к работам участвуют обе стороны, что является безусловным позитивным прецедентом.
«Добавлю, что пока Станица Луганская остается единственным участком, где состоялось разведение сил и средств, причём результат разведения все оценивают положительно», — подчеркнул Грызлов.
Напомним, 31 июля в Минске состоялось первое после выборов в Верховную раду Украины заседание трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. В нём приняли участие представители Киева, Москвы, ОБСЕ, самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее сообщалось, что лидер «Оппозиционной партии — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук отстранён от переговорного процесса по Донбассу. Об этом сообщил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Бессмертный.
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