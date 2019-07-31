В Минске согласовали «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская. Об этом сообщил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, пишет РИА Новости.

Кроме того, стало известно, что в преддверии начала ремонта будет проведено разминирование участка. Оно начнётся 1 августа.

По словам Грызлова, сейчас в подготовке к работам участвуют обе стороны, что является безусловным позитивным прецедентом.

«Добавлю, что пока Станица Луганская остается единственным участком, где состоялось разведение сил и средств, причём результат разведения все оценивают положительно», — подчеркнул Грызлов.