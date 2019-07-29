Киев исключил Медведчука из переговоров по Донбассу
Лидер «Оппозиционной партии — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук отстранён от переговорного процесса по Донбассу. Об этом сообщил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Бессмертный, пишет РИА Новости.
По его словам, это серьёзная модификация переговорного процесса. В противном случае, убеждён Бессмертный, процесс может растянуться на десятки лет, подобно урегулированию вопроса о статусе Нагорного Карабаха.
Ранее Виктор Медведчук выступил с инициативой изменения конституции Украины в соответствии с минскими соглашениями. Для этого он предлагает партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского объединиться в Верховной Раде для достижения конституционного большинства.
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