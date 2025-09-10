Скончался бывший посол России в Израиле Сергей Яковлев
На 78-м году жизни умер советский и российский дипломат Сергей Яковлев, сообщили в МИД России.
Яковлев возглавлял российское посольство в Израиле в 2011–2015 годах, ранее был послом в Объединённых Арабских Эмиратах. С 2006 по 2011 год он занимал должность спецпредставителя МИДа по ближневосточному урегулированию.
Дипломат окончил МГИМО и Дипломатическую академию МИД СССР, находился на службе с 1971 года. Владел арабским и английским языками.
В 2013 году Яковлеву было присвоено звание заслуженного работника дипломатической службы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Скончался бывший посол России в Израиле Сергей Яковлев
- МАМТ представил программу 107-го сезона
- Возврат тарифов Трампа может ударить по бюджету США
- В Госдуме назвали заявления Туска о «российских дронах» выдумкой
- В США совершено покушение на соратника Трампа Чарли Кирка
- Швеция направит в Польшу силы ПВО и авиацию после инцидента с дронами
- Юрист отказался верить в скорый выход Блиновской по УДО
- Россиян предупредили о росте цен на маркетплейсах на фоне новых ограничений
- Продюсер объяснил рост интереса к песням Газманова у молодежи
- Никита Высоцкий: Новый военный фильм «Август» лишен пропаганды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru