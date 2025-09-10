Скончался бывший посол России в Израиле Сергей Яковлев

На 78-м году жизни умер советский и российский дипломат Сергей Яковлев, сообщили в МИД России.

Яковлев возглавлял российское посольство в Израиле в 2011–2015 годах, ранее был послом в Объединённых Арабских Эмиратах. С 2006 по 2011 год он занимал должность спецпредставителя МИДа по ближневосточному урегулированию.