Скончался бывший посол России в Израиле Сергей Яковлев

На 78-м году жизни умер советский и российский дипломат Сергей Яковлев, сообщили в МИД России.

Яковлев возглавлял российское посольство в Израиле в 2011–2015 годах, ранее был послом в Объединённых Арабских Эмиратах. С 2006 по 2011 год он занимал должность спецпредставителя МИДа по ближневосточному урегулированию.

Дипломат окончил МГИМО и Дипломатическую академию МИД СССР, находился на службе с 1971 года. Владел арабским и английским языками.

В 2013 году Яковлеву было присвоено звание заслуженного работника дипломатической службы, передает «Радиоточка НСН».

