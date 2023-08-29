В Минобороны Украины заявили о невыполнении плана мобилизации
29 августа 202300:18
На Украине до сих пор не выполнен мобилизационный план, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Министерства обороны Алексея Резникова.
«У нас есть еще ресурс с точки зрения правового плана», — заявил он. Также глава военного ведомства признал потери украинской армии, но называть точные цифры он отказался.
Депутат Рады считает, что на Украине зимой объявят всеобщую мобилизацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru