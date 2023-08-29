В Минобороны Украины заявили о невыполнении плана мобилизации

На Украине до сих пор не выполнен мобилизационный план, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Министерства обороны Алексея Резникова.

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«У нас есть еще ресурс с точки зрения правового плана», — заявил он. Также глава военного ведомства признал потери украинской армии, но называть точные цифры он отказался.

Депутат Рады считает, что на Украине зимой объявят всеобщую мобилизацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/NATO
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