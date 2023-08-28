Экс-советник Кучмы: Запад пойдет на раздел Украины после провала ВСУ

После провала контрнаступления ВСУ Запад решит поделить между собой территорию Украины. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

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По его словам, территорию Украины поделят между собой Польша, Венгрия и Румыния.

Президент страны Владимир Зеленский попал в западню, полагает Соскин. Он отметил, что руководство Украины бросило все силы на прорыв российской линии обороны, но контрнаступление провалилось.

По информации газеты Financial Times, западные инструкторы признали, что Украина не смогла добиться планируемого прогресса в контрнаступлении, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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