По его словам, территорию Украины поделят между собой Польша, Венгрия и Румыния.

Президент страны Владимир Зеленский попал в западню, полагает Соскин. Он отметил, что руководство Украины бросило все силы на прорыв российской линии обороны, но контрнаступление провалилось.

По информации газеты Financial Times, западные инструкторы признали, что Украина не смогла добиться планируемого прогресса в контрнаступлении, передает «Радиоточка НСН».

