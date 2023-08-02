Депутат Рады считает, что на Украине зимой объявят всеобщую мобилизацию
Депутат Рады Александр Дубинский считает, что на Украине зимой могут объявить массовую мобилизацию, а военное положение будет продлено до конца следующего года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Накопление техники, которое вы видите… это накопление для проведения, если не всеобщей, то очень большой мобилизации. Чистка военкомов, переподготовка и отправка новых людей – это подготовка к большой мобилизации», - сказал Дубинский.
Он также иселючил выборы на Украине, учитывая, что в следующем году осенью выборы пройдут в США. Поэтому Украине следует удерживать военное положение до конца года для того, чтобы «достигать компромиссов согласований уже с новой американской администрацией».
Ранее украинский командир призвал к тотальной мобилизации в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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