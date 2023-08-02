Депутат Рады считает, что на Украине зимой объявят всеобщую мобилизацию

Депутат Рады Александр Дубинский считает, что на Украине зимой могут объявить массовую мобилизацию, а военное положение будет продлено до конца следующего года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Военное положение и мобилизацию на Украине продлили до 15 ноября
«Накопление техники, которое вы видите… это накопление для проведения, если не всеобщей, то очень большой мобилизации. Чистка военкомов, переподготовка и отправка новых людей – это подготовка к большой мобилизации», - сказал Дубинский.

Он также иселючил выборы на Украине, учитывая, что в следующем году осенью выборы пройдут в США. Поэтому Украине следует удерживать военное положение до конца года для того, чтобы «достигать компромиссов согласований уже с новой американской администрацией».

Ранее украинский командир призвал к тотальной мобилизации в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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