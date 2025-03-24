В Минобороны Украины рассказали о переговорах в Эр-Рияде

В Эр-Рияде завершилась встреча украинской стороны с представителями США, сообщил в социальной сети X глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

СМИ: Переговоры делегаций США и Украины состоятся поздним вечером 23 марта в Эр-Рияде

По его словам, переговоры прошли продуктивно и предметно. Были затронуты ключевые вопросы, включая энергетику.

Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в Вашингтоне надеются, что договоренности в Саудовской Аравии дадут толчок к полному прекращению огня на Украине. Уиткофф призвал озаботиться тем, чтобы «остановить убийства, прекратить бойню», которая происходит на Украине сейчас, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Юрьев
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаСШАСаудовская Аравия

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