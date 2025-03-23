Уиткофф: США ожидают ощутимого прогресса от переговоров с РФ в Эр-Рияде

В Вашингтоне надеются, что договоренности в Саудовской Аравии дадут толчок к полному прекращению огня на Украине. Об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

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Он отметил, что президент России Владимир Путин не собирается захватывать Европу.

Уиткофф призвал озаботиться тем, чтобы «остановить убийства, прекратить бойню», которая происходит на Украине сейчас.

Ранее стало известно, что переговоры делегаций США и Украины могут состояться в Эр-Рияде поздним вечером 23 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP / Evelyn Hockstein
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