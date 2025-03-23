Уиткофф: США ожидают ощутимого прогресса от переговоров с РФ в Эр-Рияде
23 марта 202519:46
В Вашингтоне надеются, что договоренности в Саудовской Аравии дадут толчок к полному прекращению огня на Украине. Об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф.
Он отметил, что президент России Владимир Путин не собирается захватывать Европу.
Уиткофф призвал озаботиться тем, чтобы «остановить убийства, прекратить бойню», которая происходит на Украине сейчас.
Ранее стало известно, что переговоры делегаций США и Украины могут состояться в Эр-Рияде поздним вечером 23 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru