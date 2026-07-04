«90% попаданий!»: Россия начала применять на СВО новый дрон «Изделие-98»
Российские военные начали применять в зоне СВО новый ударный беспилотник «Изделие-98», сообщает ТАСС со ссылкой на производителя дрона, опытно-конструкторское бюро (ОКБ) «Альфа».
«9-дюймовый дрон применяется на запорожском направлении. Он был создан буквально пару месяцев назад. У нас свыше 90% попаданий», - отметил главный технический специалист ОКБ.
По его словам, пока военным поставили 20 таких беспилотников, но их число достигнет 500.
Гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему Украине не помогут 300 млн евро, выделенные ей на покупку дронов. Финляндией.
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