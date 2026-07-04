При атаке ВСУ на Ленобласть пострадала женщина
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате атак на регион украинских беспилотников пострадал один человек. Утром он сообщил, что над территорией Ленобласти сбили 72 БПЛА.
По словам Дрозденко, в результате падения обломков сбитых беспилотников пострадала женщина в поселке Бегуницкое Волосовского района.
Повреждения частных домов также были зафиксированы в Ломоносовском и Лужском районах.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее сообщил о масштабной атаке города утром 4 июля дронами ВСУ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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