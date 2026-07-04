При атаке ВСУ на Ленобласть пострадала женщина

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате атак на регион украинских беспилотников пострадал один человек. Утром он сообщил, что над территорией Ленобласти сбили 72 БПЛА.

По словам Дрозденко, в результате падения обломков сбитых беспилотников пострадала женщина в поселке Бегуницкое Волосовского района.

Власти сообщили о масштабной атаке БПЛА на Петербург и Ленобласть

Повреждения частных домов также были зафиксированы в Ломоносовском и Лужском районах.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее сообщил о масштабной атаке города утром 4 июля дронами ВСУ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиГубернаторЛенинградская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры