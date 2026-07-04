При атаке ВСУ на Ленобласть пострадала женщина

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате атак на регион украинских беспилотников пострадал один человек. Утром он сообщил, что над территорией Ленобласти сбили 72 БПЛА.

По словам Дрозденко, в результате падения обломков сбитых беспилотников пострадала женщина в поселке Бегуницкое Волосовского района.