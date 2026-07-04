Адам Кадыров получил еще одну медаль

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его 18-летний сын Адам Кадыров получил медаль от Госавтоинспекции.

«Мне было приятно получить памятную юбилейную медаль «90 лет ГИБДД МВД России». Этой же медалью награждён и помощник главы ЧР, секретарь Совета безопасности ЧР Адам Кадыров», - написал он в соцсетях.

Кадыров показал пленных наемников из Колумбии в зоне СВО

В начале июня сообщалось, что Адаму Кадырову повторно присвоили звание Героя Чечни, в мае он получил медаль «За вклад в проведение специальной военной операции», а в апреле - медаль «20 лет специальному моторизованному полку "Север" имени А. А. Кадырова».

Ранее Рамзан Кадыров показал в своем Telegram-канале двух колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал главы Чечни Рамзана Кадырова
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