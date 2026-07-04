В начале июня сообщалось, что Адаму Кадырову повторно присвоили звание Героя Чечни, в мае он получил медаль «За вклад в проведение специальной военной операции», а в апреле - медаль «20 лет специальному моторизованному полку "Север" имени А. А. Кадырова».

Ранее Рамзан Кадыров показал в своем Telegram-канале двух колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ, напоминает «Радиоточка НСН».

