Адам Кадыров получил еще одну медаль
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его 18-летний сын Адам Кадыров получил медаль от Госавтоинспекции.
«Мне было приятно получить памятную юбилейную медаль «90 лет ГИБДД МВД России». Этой же медалью награждён и помощник главы ЧР, секретарь Совета безопасности ЧР Адам Кадыров», - написал он в соцсетях.
В начале июня сообщалось, что Адаму Кадырову повторно присвоили звание Героя Чечни, в мае он получил медаль «За вклад в проведение специальной военной операции», а в апреле - медаль «20 лет специальному моторизованному полку "Север" имени А. А. Кадырова».
Ранее Рамзан Кадыров показал в своем Telegram-канале двух колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ, напоминает «Радиоточка НСН».
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