СМИ: Переговоры делегаций США и Украины состоятся поздним вечером 23 марта в Эр-Рияде

Переговоры делегаций США и Украины могут состояться поздним вечером 23 марта в Эр-Рияде, пишут The New York Times и Reuters.

Трамп: Общение с Путиным было рациональным

По данным агентства, встреча будет предварять переговоры Вашингтона и Москвы, которые пройдут 24 марта. На них будут обсуждаться детали 30-дневного прекращения ударов по энергоинфраструктуре и безопасность судоходства на Черном море.

В разговоре с NYT украинский чиновник заявил, что Киев готов дополнительно встретиться с Вашингтоном после переговоров США и России «в зависимости от прогресса».

Также, по информации Reuters, официальные лица Киева рассматривают воскресную встречу в Саудовской Аравии как техническую.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков объявил, что экспертная встреча российской и американской делегаций пройдет 24 марта в Эр-Рияде. РФ на переговорах будет представлять глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаПереговорыУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры