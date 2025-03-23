СМИ: Переговоры делегаций США и Украины состоятся поздним вечером 23 марта в Эр-Рияде

По данным агентства, встреча будет предварять переговоры Вашингтона и Москвы, которые пройдут 24 марта. На них будут обсуждаться детали 30-дневного прекращения ударов по энергоинфраструктуре и безопасность судоходства на Черном море.



В разговоре с NYT украинский чиновник заявил, что Киев готов дополнительно встретиться с Вашингтоном после переговоров США и России «в зависимости от прогресса».



Также, по информации Reuters, официальные лица Киева рассматривают воскресную встречу в Саудовской Аравии как техническую.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков объявил, что экспертная встреча российской и американской делегаций пройдет 24 марта в Эр-Рияде. РФ на переговорах будет представлять глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

