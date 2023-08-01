В Минобороны Украины признали рост проблемы уклонения от мобилизации в ВСУ

Замглавы военного ведомства отметил, что уклонение от мобилизации — большая проблема, однако она не связана только с методами работы территориальных центров комплектования, пишет Ura.ru.

«Это очень большая проблема общества, с которой требуется уже сейчас начинать бороться. Не только искать проблематику в самих сотрудниках ТЦК, которые исполняют свои обязанности - да, где плохо, где перегибают, где потеряли почву под ногами, - но это проблема общества», — приводит слова Павлюка ТАСС.

Также замминистра высказался о деятельности Telegram-каналов, которые помогают украинцам избежать мобилизации. По словам Павлюка, подобные действия можно расценивать как препятствование работе Вооруженных сил, и правоохранительные органы «рано или поздно» обратят особое внимание на этот вопрос.

Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизационный ресурс Украины иссякает, пишет RT. Как отметил российский лидер, на это указывает формирование подразделений ВСУ из технического персонала обслуживания самолетов и авиатехники.

