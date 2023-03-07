Минобороны опубликовало видео уничтожения позиций противника танками Т-90М «Прорыв»
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиций украинской армии танками Т-72БМ, Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв».
В видео показаны выезд машины на рубежи и работа экипажа.
Как отметили в Минобороны, Т-90 выдвинулись на передний край обороны противника для продвижения мотострелковых подразделений РФ и нанесли огневой удар по позициям противотанковых средств и бронетехники ВСУ.
Корректировавший стрельбу разведчик смог вычислить и передать экипажам координаты орудий, из которых противник вел огонь. Батарея ВСУ была полностью уничтожена.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные применили в зоне специальной военной операции высокоточные боеприпасы нового поколения.
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