Минобороны опубликовало видео уничтожения позиций противника танками Т-90М «Прорыв»

В видео показаны выезд машины на рубежи и работа экипажа.

Как отметили в Минобороны, Т-90 выдвинулись на передний край обороны противника для продвижения мотострелковых подразделений РФ и нанесли огневой удар по позициям противотанковых средств и бронетехники ВСУ.

Корректировавший стрельбу разведчик смог вычислить и передать экипажам координаты орудий, из которых противник вел огонь. Батарея ВСУ была полностью уничтожена.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные применили в зоне специальной военной операции высокоточные боеприпасы нового поколения.

