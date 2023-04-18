В Минобороны Германии назвали главное препятствие для «немедленного конца» Украины

Если Запад перестанет поставлять Киеву оружие, то Украину ждет конец. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, его слова приводит немецкое издание The Pioneer.

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«Прекращение поставок оружия будет означать конец Украины, причем немедленный», - сказал министр.

При этом он заверил, что страны Запада продолжат поставки оружия «так долго, сколько потребуется».

Ранее министр обороны Сербии Милош Вучевич опроверг сообщения о поставках оружия Киеву, подчеркнув, что сербские власти «более 10 раз» опровергали эти заявления. Об этом сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/NATONews
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