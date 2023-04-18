В Минобороны Германии назвали главное препятствие для «немедленного конца» Украины

«Прекращение поставок оружия будет означать конец Украины, причем немедленный», - сказал министр.

При этом он заверил, что страны Запада продолжат поставки оружия «так долго, сколько потребуется».

Ранее министр обороны Сербии Милош Вучевич опроверг сообщения о поставках оружия Киеву, подчеркнув, что сербские власти «более 10 раз» опровергали эти заявления. Об этом сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

