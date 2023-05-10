В МИД Украины заявили, что в случае неудачи у Киева будет еще одно контрнаступление
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что в случае неудачи в возможном контрнаступлении Киев предпримет еще одно. Об этом глава МИД заявил в интервью газете Bild.
Кулеба призвал не рассматривать готовящееся наступление ВСУ «как последнее». По его словам, в Киеве «не знают, что из этого выйдет».
«Если мы добьемся успеха ... и освободим наши территории, то тогда вы скажете: да, оно было последним, но если нет, тогда это означает, что мы должны готовиться к следующему», — подчеркнул министр.
Между тем тем глава британского МИД Джеймс Клеверли допустил, что контрнаступление ВСУ может не стать решающей точкой конфликта на Украине, сообщает RT.
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