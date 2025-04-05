Генконсул в Пхукете подтвердил факт смерти Паши Техника

Генеральный консул РФ в городе Пхукет Егор Иванов подтвердил данные о смерти рэпера Паши Техника (Павла Ивлева). Об этом дипломат сообщил в беседе с РИА Новости.

«Подтверждаем информацию о смерти 5 апреля гражданина России П. Н. Ивлева. Выражаем соболезнования его родным и близким», - указал Иванов.

Генконсул подчеркнул, что дипведомство находится в контакте с медицинским учреждением, где находился музыкант, и представителями его родственников. Консульство продолжает оказывать им содействие, в том числе в возвращении тела на родину.

Ранее стало известно, что Паша Техник скончался в одной из больниц Таиланда. Рэперу было 40 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



