Вице-премьер Чернышенко запустил сборочную площадку УАЗ на Кубе

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, который находится с рабочим визитом на Кубе, запустил сборочную площадку УАЗ в республике. Об этом пишет РИА Новости.

Зампред правительства осмотрел линию сборки машин и проконтролировал первый съезд изготовленных в Гаване российских авто. Чернышенко прокатился на УАЗе по территории производства, отметив, что машина «приемистая» и ездить на ней приятно.

Выход площадки на проектную мощность планируется в сентябре. Предприятие сможет собирать шесть авто в день и около 1,5 тысячи машин в год.

Ранее Чернышенко сообщил, что Россия передаст Кубе 50 автомобилей «Москвич» в рамках реализации проекта по созданию таксопарка в Гаване.

