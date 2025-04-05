Вице-премьер Чернышенко запустил сборочную площадку УАЗ на Кубе
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, который находится с рабочим визитом на Кубе, запустил сборочную площадку УАЗ в республике. Об этом пишет РИА Новости.
Зампред правительства осмотрел линию сборки машин и проконтролировал первый съезд изготовленных в Гаване российских авто. Чернышенко прокатился на УАЗе по территории производства, отметив, что машина «приемистая» и ездить на ней приятно.
Выход площадки на проектную мощность планируется в сентябре. Предприятие сможет собирать шесть авто в день и около 1,5 тысячи машин в год.
Ранее Чернышенко сообщил, что Россия передаст Кубе 50 автомобилей «Москвич» в рамках реализации проекта по созданию таксопарка в Гаване.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru