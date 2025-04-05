В Воронежской области уничтожили не менее десяти БПЛА
5 апреля 202507:25
Как минимум десять беспилотников нейтрализовали за минувшую ночь в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ... было обнаружено, уничтожено и подавлено не менее 10 БПЛА», - написал губернатор в Telegram-канале.
Предварительно, разрушений нет, никто не пострадал.
Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Чапаевске беспилотники атаковали промышленное предприятие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru