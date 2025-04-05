В Воронежской области уничтожили не менее десяти БПЛА

Как минимум десять беспилотников нейтрализовали за минувшую ночь в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ... было обнаружено, уничтожено и подавлено не менее 10 БПЛА», - написал губернатор в Telegram-канале.

Предварительно, разрушений нет, никто не пострадал.

Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Чапаевске беспилотники атаковали промышленное предприятие.

