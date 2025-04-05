Над российскими регионами сбили 49 украинских БПЛА
Почти 50 беспилотников ВСУ нейтрализовали прошедшей ночью над территорией России. Об этом заявили в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указано в сообщении.
По данным военного ведомства, 16 дронов сбили в Воронежской области, 14 – в Белгородской, по шесть – в Курской и Самарской областях, три - в Мордовии. Еще по одному беспилотнику ликвидировали над Брянской, Липецкой, Орловской, Пензенской областями.
Ранее в Мордовии одно из предприятий региона подверглось атаке БПЛА, никто не пострадал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru