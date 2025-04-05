СМИ: В Барселоне ограбили бразильского футболиста Артура Мело

Игрока испанского футбольного клуба «Жирона» бразильца Артура Мело ограбили в Барселоне. Об этом пишет Marca.

По данным газеты, инцидент произошел в центре города 3 апреля. Мело оплачивал парковку, преступник подошел к футболисту сзади и отобрал часы. Затем злоумышленник сел на мотоцикл к сообщнику и скрылся.

Спортсмен не получил физических повреждений. Мело сообщил о ЧП в полицию.

Ранее в США ограбили дом форварда клуба американской Главной футбольной лиги «Лос-Анджелес» и сборной Франции по футболу Оливье Жиру.

