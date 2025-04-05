СМИ: В Барселоне ограбили бразильского футболиста Артура Мело
5 апреля 202506:40
Игрока испанского футбольного клуба «Жирона» бразильца Артура Мело ограбили в Барселоне. Об этом пишет Marca.
По данным газеты, инцидент произошел в центре города 3 апреля. Мело оплачивал парковку, преступник подошел к футболисту сзади и отобрал часы. Затем злоумышленник сел на мотоцикл к сообщнику и скрылся.
Спортсмен не получил физических повреждений. Мело сообщил о ЧП в полицию.
Ранее в США ограбили дом форварда клуба американской Главной футбольной лиги «Лос-Анджелес» и сборной Франции по футболу Оливье Жиру.
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- СМИ: В Барселоне ограбили бразильского футболиста Артура Мело
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru