Ким Чен Ын посетил базу северокорейского спецназа
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил учебную базу спецназа народной армии республики (КНА), где руководил комплексными учениями бойцов. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Базу также посетили министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и глава Генштаба армии Ли Ен Гиль.
Спецназ провел тактические учения и состязания по стрельбе. Лидер КНДР руководил маневрами и сам испытал новую снайперскую винтовку, которая поступит на вооружение бойцов.
Ким Чен Ын отметил, что укрепление сил спецназа - главная составная часть стратегии развития северокорейской армии.
Ранее лидер КНДР провел переговоры с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу.
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