Чемпион НБА Дуайт Ховард войдет в Зал славы баскетбола
5 апреля 202507:47
Американского игрока Национальной баскетбольной ассоциации, чемпиона НБА 2020 года Дуайта Ховарда включат в Зал славы баскетбола. Об этом сообщил журналист Шэмс Чарания в соцсети X.
Ховард был избран в первом туре голосования.
Дуайту Ховарду 39 лет, игрок выступал в том числе за «Орландо», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Хьюстон», «Вашингтон» и «Филадельфию». Всего баскетболист провел 1 242 матча в НБА.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru