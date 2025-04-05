Чемпион НБА Дуайт Ховард войдет в Зал славы баскетбола

Американского игрока Национальной баскетбольной ассоциации, чемпиона НБА 2020 года Дуайта Ховарда включат в Зал славы баскетбола. Об этом сообщил журналист Шэмс Чарания в соцсети X.

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Ховард был избран в первом туре голосования.

Дуайту Ховарду 39 лет, игрок выступал в том числе за «Орландо», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Хьюстон», «Вашингтон» и «Филадельфию». Всего баскетболист провел 1 242 матча в НБА.

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ФОТО: РИА Новости
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