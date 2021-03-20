В МИД Украины отреагировали на запрет иностранцам владеть землей в Крыму

«Указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены», — сказал Николенко.

По его словам, этот вопрос рассмотрят участники международного саммита «Крымская платформа» в августе этого года.

Напомним, президент России Владимир Путин весной 2020 года подписал указ, согласно которому большую часть районов Крыма включили в список приграничных территорий, где иностранным гражданам запрещено владеть землей.

Ограничения затронули 19 из 25 муниципальных образований полуострова, в том числе Ялту, Керчь и Евпаторию, а также 12 муниципалитетов Севастополя.

Ранее член Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил в эфире НСН, что добровольное вхождение Украины в состав России – единственный для Киева способ вернуть Крым.

«Никогда Крым в состав Украины не вернется. Только при одном условии: если Украина создаст с Россией союзное государство, ликвидирует границы. Получится одно государство, в котором будет Россия вместе с Крымом и Украина. А все остальное от лукавого», - сказал он.

