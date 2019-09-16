Сенатор: Украина без шансов на будущее, если не объединится с РФ и Белоруссией
Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил в эфире НСН, что добровольное вхождение Украины в состав России – единственный для Киева способ вернуть Крым.
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что Крым рано или поздно вернется в состав Украины. Он напомнил, что Запад не признает вхождение Крыма в состав РФ так же, как в свое время не признавал вхождение Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР.
Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что единственный вариант возвращения Крыма Украине – вхождение самой Украины в состав России.
«Никогда Крым в состав Украины не вернется. Только при одном условии: если Украина создаст с Россией союзное государство, ликвидирует границы. Получится одно государство, в котором будет Россия вместе с Крымом и Украина. А все остальное от лукавого», - сказал он.
Сенатор напомнил, что после распада СССР крымчане всегда больше тяготели к России.
«Это, в частности, свидетельствует, что люди, которым поручают курировать очень сложные направления, либо просто болтают языком, либо они на самом деле не понимают глубинные процессы, происходящие в России, на Украине, в Крыму. Мы, когда были в составе Украины, всегда считали себя частью России. Мы всегда говорили о несправедливости решения 1954 года (о передаче Крыма в состав Украинской ССР). Опросы проводили каждый год: всегда больше 2/3 крымчан говорили, что Крыму лучше было бы в России. Россия ничего не захватывала, не оккупировала - мы самоопределились в соответствии с международными стандартами», - добавил сенатор.
Цеков также не исключил, что в перспективе Украина может присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии.
«Волкеру стоило бы выслушать мнение других политиков, в том числе в Европе, что Крым в составе России. Там это уже многие понимают, чаще всего отставные политики - они умными становятся, когда должность теряют. Убежден, что отношения Украины с Россией будут улучшаться вплоть до очень тесного сотрудничества Киева с Таможенным союзом, а в перспективе – вхождения в состав союзного государства России и Белоруссии», - заключил член Совфеда.
Отметим, что ранее в эфире НСН экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что Россия сначала поглотит Белоруссию, а затем займется присоединением Украины.
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