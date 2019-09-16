Сенатор: Украина без шансов на будущее, если не объединится с РФ и Белоруссией

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что Крым рано или поздно вернется в состав Украины. Он напомнил, что Запад не признает вхождение Крыма в состав РФ так же, как в свое время не признавал вхождение Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР.

Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что единственный вариант возвращения Крыма Украине – вхождение самой Украины в состав России.

«Никогда Крым в состав Украины не вернется. Только при одном условии: если Украина создаст с Россией союзное государство, ликвидирует границы. Получится одно государство, в котором будет Россия вместе с Крымом и Украина. А все остальное от лукавого», - сказал он.

Сенатор напомнил, что после распада СССР крымчане всегда больше тяготели к России.