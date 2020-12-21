Глава Крыма пообещал, что сокращений на «Массандре» не будет после приватизации

Принадлежащая акционерному банку «Россия» компания «Южный проект» ранее приобрела 100% акций винодельческого предприятия Крыма «Массандра». Завод был куплен за 5,327 миллиарда рублей.

Аксенов подчеркнул, что контролировать соблюдение прав трудового коллектива будут власти республики. Никто из нынешних работников уволен не будет, число работников увеличится, написал он в соцсети ВКонтакте.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков в беседе с РИА ФАН оценил адресованные России угрозы Украины из-за приватизации «Массандры». По его мнению, к ним не стоит относиться легкомысленно.



