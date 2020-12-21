Глава Крыма пообещал, что сокращений на «Массандре» не будет после приватизации
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что после приватизации «Массандры» штат сотрудников предприятия сокращен не будет. Он также сообщил, что земля под виноградники осталась в собственности республики.
Принадлежащая акционерному банку «Россия» компания «Южный проект» ранее приобрела 100% акций винодельческого предприятия Крыма «Массандра». Завод был куплен за 5,327 миллиарда рублей.
Аксенов подчеркнул, что контролировать соблюдение прав трудового коллектива будут власти республики. Никто из нынешних работников уволен не будет, число работников увеличится, написал он в соцсети ВКонтакте.
Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков в беседе с РИА ФАН оценил адресованные России угрозы Украины из-за приватизации «Массандры». По его мнению, к ним не стоит относиться легкомысленно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 948 / сут.
Умерли
50 858+511 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+20 915 / сут.
- Глава Крыма пообещал, что сокращений на «Массандре» не будет после приватизации
- Названы наиболее востребованные в 2020 году профессии
- Соцсети обяжут находить и блокировать незаконный контент
- Онищенко рассказал о влиянии новогодних каникул на эпидемический процесс
- Мясников рассказал о бессмысленности закрытия границы Великобритании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru