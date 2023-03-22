В Мелитополе задержали автомобиль с диверсантами
22 марта 202319:39
Российские силовики задержали в Мелитополе автомобиль предположительно с украинскими диверсантами, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах.
Отмечается, что в багажнике были гранаты, патрон и оружие.
«Был задержан автомобиль, в багажнике находились два автомата, около 500 патронов, и гранаты РГД и Ф1. На данный момент есть все основания полагать, что водитель и пассажир могут быть членами украинской ДРГ», - сказал источник.
В данный момент ведутся следственные действия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru