В Мелитополе задержали автомобиль с диверсантами

Российские силовики задержали в Мелитополе автомобиль предположительно с украинскими диверсантами, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах.

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Отмечается, что в багажнике были гранаты, патрон и оружие.

«Был задержан автомобиль, в багажнике находились два автомата, около 500 патронов, и гранаты РГД и Ф1. На данный момент есть все основания полагать, что водитель и пассажир могут быть членами украинской ДРГ», - сказал источник.

В данный момент ведутся следственные действия.

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ФОТО: РИА Новости
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