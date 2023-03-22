В Мелитополе задержали автомобиль с диверсантами

В МИД РФ отвергли возможность на сегодня переговоров с США по ДСНВ Минобороны РФ заявило о поражении ангаров ВСУ на аэродроме в Одессе ГСЧС Украины сообщила о 33 раненых и одном погибшем при ракетном удара по дому в Запорожье Госдума не примет проект о цифровом рубле к 1 апреля IIHF продлила отстранение сборных РФ и Белоруссии