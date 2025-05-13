Китай вывел на орбиту новый экспериментальный спутник

Китай успешно вывел на орбиту свой новый экспериментальный спутник «Шиянь-19». Об этом сообщили в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

Запуск состоялся в 02.09 (21.09 мск) на космодроме Сичан в провинции Сычуань, спутник отправился в космос с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3С».

Аппарат будет использоваться для экспериментов в области технологий спутниковой связи, в основном для проверки многодиапазонных высокоскоростных технологий.

Ранее ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2» успешно вывела на орбиту российские военные спутники, напоминает Ura.ru.

