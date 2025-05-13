Российское посольство в Алжире косвенно подтвердило новое место работы Суровикина
Посольство России в Алжире косвенно подтвердило, что бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции генерал Сергей Суровикин занимает должность в группе российских военных специалистов в государстве. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.
Суровикина заметили на фото, сделанных на церемонии возложения венков на военном кладбище Дели Ибрагим в Алжире. Позже российское посольство заявило, что 9 мая посол РФ Алексей Соломатин, военный атташе ведомства, дипломаты и «старший группы российских военных специалистов в Алжире» возложили венки на могилу советского солдата И. Остапченко.
Имя генерала при этом не указывалось.
Ранее военный блогер Сергей Колясников сообщил, что Сергей Суровикин сейчас выполняет задачи в странах Африки, в том числе в Чаде, Ливии, Тунисе, пишет Ura.ru.
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