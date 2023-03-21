Полицейские обнаружили схрон с оружием в Бердянске
Полицейские обнаружили схрон с боеприпасами и оружием в Бердянске (Запорожская область). Склад был найден на участке у экс-сотрудника МВД Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Запорожской области.
В его доме в садовом товариществе «Солнечный» сотрудники правоохранительных органов нашли 16 револьверов и пистолетов, из них пять — травматические. Также удалось обнаружить пневматическую винтовку, четыре ружья, 200 граммов пороха, не менее 600 патронов и 15 магазинов к разному оружию.
Отмечается, что правоохранители изъяли все оружие. Сейчас полицией проводится проверка.
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