Полицейские обнаружили схрон с оружием в Бердянске

Полицейские обнаружили схрон с боеприпасами и оружием в Бердянске (Запорожская область). Склад был найден на участке у экс-сотрудника МВД Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Запорожской области.

Источник сообщил об обнаружении схрона диверсантов, планировавших теракты в Луганске

В его доме в садовом товариществе «Солнечный» сотрудники правоохранительных органов нашли 16 револьверов и пистолетов, из них пять — травматические. Также удалось обнаружить пневматическую винтовку, четыре ружья, 200 граммов пороха, не менее 600 патронов и 15 магазинов к разному оружию.

Отмечается, что правоохранители изъяли все оружие. Сейчас полицией проводится проверка.

Ранее военнослужащие Росгвардии нашли тайник с самодельным взрывным устройством и предотвратили диверсию в ЛНР.

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ФОТО: Скрин https://t.me
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