Полицейские обнаружили схрон с оружием в Бердянске

В его доме в садовом товариществе «Солнечный» сотрудники правоохранительных органов нашли 16 револьверов и пистолетов, из них пять — травматические. Также удалось обнаружить пневматическую винтовку, четыре ружья, 200 граммов пороха, не менее 600 патронов и 15 магазинов к разному оружию.

Отмечается, что правоохранители изъяли все оружие. Сейчас полицией проводится проверка.

Ранее военнослужащие Росгвардии нашли тайник с самодельным взрывным устройством и предотвратили диверсию в ЛНР.

