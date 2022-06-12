В Мариуполе разминируют пляж
В Мариуполе по секторам ведется очистка пляжа от снарядов, оставленных Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщает военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин в воскресенье, 12 июня.
Он пояснил, что минирование пляжа в военных целях оказалось бессмысленным.
«Они ждали, что именно на этом участке возможно произойдет высадка десанта, но с этой стороны наши войска не заходили. Поэтому все мины достались мирным жителям, которые пока на этом пляже отдыхать не могут», — пояснил журналист.
Несколько спецмашин морских инженеров занимаются разминированием пляжа. При обнаружении снаряда его подрывают. Взрыв сопровождается выбросом большого водяного столба.
Ранее глава администрации Мариуполя Константин Иващенко заявил, что ввёл запрет на купание в акватории города, из-за того, что случаи подрыва граждан на заминированном пляже участились.
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