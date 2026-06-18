«Союзмультфильм» раскрыл, куда делись 60 млн от Минкультуры

Субсидию от министерства не удалось потратить из-за банкротства банка «Банк Российский Кредит», рассказали в пресс-службе организации.

Студия «Союзмультфильм» до сих пор не получила от обанкротившегося еще в 2015 году ОАО «Банк Российский Кредит» 60 млн рублей, которые требует взыскать с киностудии Минкульт, субсидия была выделена модернизацию предприятия. Об этом НСН сообщила пресс-служба «Союзмультфильма».

Минкульт потребовал через суд взыскать со студии «Союзмультфильм» около 60 миллионов рублей, выделенных в качестве государственной субсидии. Соответствующая информация указала в картотеке Арбитражного суда Москвы. По данным пресс-службы, субсидию не удалось реализовать из-за банкротства банка ОАО «Банк Российский Кредит».

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«Субсидия 2013 года, о которой идет речь в исковом заявлении Минкультуры, не была реализована студией из-за банкротства банка ОАО “Банк Российский Кредит». Указанная субсидия была выдана в 2013 году на проведение мероприятий по модернизации и, согласно действующему на тот момент законодательству, переведена на счет банка “Банк Российский Кредит” в 2015 году. Однако 13 октября 2015 года решением Арбитражного суда Москвы банк был признан банкротом. Деньги до сих пор не были получены киностудией, несмотря на все усилия в рамках действующего законодательства. В 2015 году студия также обращалась в Центробанк России, в ответе ЦБ сообщалось о необходимости включения “Союзмультфильма” в реестр кредиторов третьей очереди», — отметили в пресс-службе.

Ранее юрист по авторскому праву Виктор Осипов заявил, что художники и их наследники формально обладают правами на изображения персонажей, однако судебная практика чаще складывается в пользу «Союзмультфильма».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
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