Студия «Союзмультфильм» до сих пор не получила от обанкротившегося еще в 2015 году ОАО «Банк Российский Кредит» 60 млн рублей, которые требует взыскать с киностудии Минкульт, субсидия была выделена модернизацию предприятия. Об этом НСН сообщила пресс-служба «Союзмультфильма».

Минкульт потребовал через суд взыскать со студии «Союзмультфильм» около 60 миллионов рублей, выделенных в качестве государственной субсидии. Соответствующая информация указала в картотеке Арбитражного суда Москвы. По данным пресс-службы, субсидию не удалось реализовать из-за банкротства банка ОАО «Банк Российский Кредит».