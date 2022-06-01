Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами

Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Кадыров: Мариуполь восстановят по примеру Чечни

«С руководителем администрации Мариуполя Константином Иващенко подписали соглашение о побратимстве между нашими городами», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Решение об установлении побратимских связей между двумя городами было принято ранее в телефонных переговорах Беглова, Иващенко и главы ДНР Дениса Пушилина. Петербург окажет помощь в восстановлении Мариуполя: петербургские специалисты будут восстанавливать Октябрьский район.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Александр БегловМариупольСанкт-Петербург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры