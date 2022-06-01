Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами
Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
«С руководителем администрации Мариуполя Константином Иващенко подписали соглашение о побратимстве между нашими городами», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Решение об установлении побратимских связей между двумя городами было принято ранее в телефонных переговорах Беглова, Иващенко и главы ДНР Дениса Пушилина. Петербург окажет помощь в восстановлении Мариуполя: петербургские специалисты будут восстанавливать Октябрьский район.
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