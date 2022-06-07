В Мариуполе запретили купаться в акватории города
Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко заявил, что ввёл запрет на купание в акватории города, сообщает пресс-служба правительства Донецкой народной республики.
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По его словам, подобный отдых в настоящее время очень опасен, так как «боевики ВФУ заминировали пляжи и акваторию Мариуполя», случаи подрыва граждан участились.
«Для предотвращения несчастных случаев, я распорядился установить запрет на купание граждан в акватории Азовского моря города Мариуполь. Как только саперы закончат разминирование, запрет будет снят", - добавил Иващенко».
Ранее корреспондент РИА Новости заявил, что в Азовском море, неподалеку от завода «Азовсталь» в Мариуполе, прогремел взрыв. По одной из версий, от столкновения с крупной рыбой сдетонировала мина.
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