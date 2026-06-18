ФАС опровергла информацию об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

«Сообщения об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности», – подчеркнули в ФАС, заявление которой цитирует РИА Новости.

Представители службы подчеркнули, что уровень роста платежей не превысит показатели, ранее утвержденные распоряжением российского правительства.

При этом в ФАС пообещали взять под контроль процесс установления тарифов во всех регионах страны.

Между тем в Госдуме призвали остановить эксперимент по онлайн-списанию долгов за ЖКУ, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

