В Макеевке после обстрела ВСУ разрушены жилые дома и административные здания

Многочисленные разрушения жилых домов и административных зданий зафиксировано в Макеевке, сообщил в Telegram глава администрации города Владислав Ключаров.

Гладков сообщил об обстреле села Дроновка Грайворонского округа

Это произошло после обстрела со стороны украинской армии. Огонь был открыт по Черногвардейскомму району. Есть раненые и погибшие.

Пациентов больницы, получившей повреждения, эвакуируют в другие медицинские учреждения.

Ударная волна была такой силы, что стекла вылетели в нескольких районах. Огонь велся из РСЗО HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
ТЕГИ:ОбстрелСпецоперацияУкраина

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