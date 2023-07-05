В Макеевке после обстрела ВСУ разрушены жилые дома и административные здания

Это произошло после обстрела со стороны украинской армии. Огонь был открыт по Черногвардейскомму району. Есть раненые и погибшие.

Пациентов больницы, получившей повреждения, эвакуируют в другие медицинские учреждения.

Ударная волна была такой силы, что стекла вылетели в нескольких районах. Огонь велся из РСЗО HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

