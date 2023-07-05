В Макеевке после обстрела ВСУ разрушены жилые дома и административные здания
5 июля 202300:40
Многочисленные разрушения жилых домов и административных зданий зафиксировано в Макеевке, сообщил в Telegram глава администрации города Владислав Ключаров.
Это произошло после обстрела со стороны украинской армии. Огонь был открыт по Черногвардейскомму району. Есть раненые и погибшие.
Пациентов больницы, получившей повреждения, эвакуируют в другие медицинские учреждения.
Ударная волна была такой силы, что стекла вылетели в нескольких районах. Огонь велся из РСЗО HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия и Сирия проведут совместные военные учения
- В Макеевке после обстрела ВСУ разрушены жилые дома и административные здания
- 18 человек заразились корью в селе под Пензой
- Взрыв в Макеевке: выбиты стекла в сотнях домов
- Глава МИД Италии раскрыл содержание последнего сообщения от Берлускони
- Зеленский обсудил с Макроном ситуацию в России
- ПА ОБСЕ признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией
- Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом
- Во Франции задержали 3,6 тысячи человек в ходе беспорядков
- СМИ: сын Байдена находился в Белом доме до обнаружения там кокаина
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru