Взрыв в Макеевке: выбиты стекла в сотнях домов
5 июля 202300:01
В Макеевке в ДНР произошел мощный взрыв, сообщает ТАСС.
В результате него были выбиты оконные стекла в сотнях частных и многоквартирных жилых домах, заявили в экстренных службах города.
Ударная волна была такой силы, что стекла вылетели в нескольких районах. Без стекол осталось, в том числе здание администрации.
Украинская армия ударила по Макеевке из РСЗО HIMARS.
Ранее мэр Макеевки заявил, что мужчина погиб при обстреле ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru