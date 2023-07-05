Взрыв в Макеевке: выбиты стекла в сотнях домов

В результате него были выбиты оконные стекла в сотнях частных и многоквартирных жилых домах, заявили в экстренных службах города.

Ударная волна была такой силы, что стекла вылетели в нескольких районах. Без стекол осталось, в том числе здание администрации.

Украинская армия ударила по Макеевке из РСЗО HIMARS.

Ранее мэр Макеевки заявил, что мужчина погиб при обстреле ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

